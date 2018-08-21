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Статистика: мигранты в Германии стали больше работать

Общество

Число трудоустроенных мигрантов и беженцев в Германии на 103 тыс. человек больше, чем год назад

Берлин, 21 августа 2018, 16:56 — REGNUM  Всё больше мигрантов в Германии предпочитают не сидеть на пособии или перебиваться случайными заработками, а получить официальную работу, 21 августа передает агентство Associated Press.

Согласно отчету Федерального агентства занятости Германии (Bundesagentur für Arbeit, BA), в мае 2018 года в ФРГ были трудоустроены 300 тыс. мигрантов из Сирии, Афганистана, Эритреи, Ирака, Ирана, Нигерии, Пакистана и Сомали.

Число трудоустроенных мигрантов и беженцев в Германии на 103 тыс. человек больше, чем год назад. Тем не менее огромная часть беженцев, в том числе более чем из миллиона прибывших во время «миграционного кризиса» 2015−2016 годов, до сих пор не имеет работы.

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