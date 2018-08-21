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11 мигрантов высланы из Италии за участие в бунте

Общество

Страну покинули восемь граждан Туниса и трое граждан Марокко

11 мигрантов высланы из Италии за участие в бунте
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Турин, Италия, 21 августа 2018, 16:39 — REGNUM  Полиция Турина выслала из Италии 11 мигрантов за участие в бунте против властей на территории Центра репатриации, сообщает Il Messaggero во вторник, 21 августа.

По решению правоохранительных органов страну покинули восемь граждан Туниса и трое граждан Марокко.

Расследование инцидента в Центре репатриации, который произошел в начале августа 2018 года, продолжается, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов просматривают записи с камер видеонаблюдения.

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Политическая жизнь Италии
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