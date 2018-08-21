Провокация: в пермской колонии пересекли попытку массового бунта

Пермь, , 16:36 — REGNUM В Чусовском районе Пермского края работает следственная группа. Проводится проверка по факту угроз заключённых о самоубийстве, сообщают СМИ.

По данным информресурсов, 17 августа в колонии пять осуждённых, находясь в штрафном изоляторе, нанесли себе травмы. Они выражали недовольство работой администрации пенитенциарного учреждения и требовали встречи с прокурором.

В ГУФСИН отметили, что в колонии была попытка дезорганизовать работу учреждения, нарушителей поместили в штрафной изолятор. В ведомстве также сообщили, что информация о массовых бунтах появляется периодически. Осуждённые (а контингент колонии № 37 — это бывшие судьи, экс-сотрудники силовых и надзорных ведомств) используя родственников, делают информационный вброс, причём сведения поступают в искажённом виде. Целью провокаций заключённых является смещение требовательного начальства пенитенциарного учреждения.

По предварительным данным следственных органов, в колонии в отношении одного из заключённых осуждённые применили насилие, которое стало местью за содействие администрации учреждения.