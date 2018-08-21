В Ленобласти в дома восьми тысяч человек вернули свет после непогоды

Всеволожск, Ленинградская область, , 16:36 — REGNUM Во Всеволожском районе Ленинградской области восстановили подачу электричества в дома восьми тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в ПАО «Ленэнерго».

Специалисты сумели восстановить электроснабжение потребителей в районе Сертолово, деревни Вартемяги и деревни Скотное после технологического нарушения на линии 35 кВ.

«Все потребители «Ленэнерго» получают электроэнергию в полном объеме», — заявили в компании.

Отключение стало результатом серьезного шторма в 47-м регионе. Управление МЧС получило сигнал о внештатной ситуации в 08:00 21 августа. В первую половину дня шквальный ветер и дождь не прекращались, что тоже мешало бригадам завершить ремонтные работы.

«Ленэнерго» перешло в особый режим работы не только в Ленобласти, но и в Петербурге. Сейчас на оперативном дежурстве продолжает находиться 171 бригада. В случае отключения электричества жители могут позвонить на круглосуточную горячую линию по телефону 8−800−700−14−71.

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