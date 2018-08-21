«Игорёк» концерна «Калашников» стал героем фотожаб

Москва, , 16:41 — REGNUM Сегодня, 21 августа, концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» несколько новых разработок. Больше всего пользователей соцсетей заинтересовал концепт четырёхметрового шагающего робота весом 4,5 тонны, который должен решать «инженерные и боевые задачи».

Как сообщал РБК со ссылкой на источники, роботу дали имя «Игорёк». Хотя в концерне это опровергли, в социальных сетях робот известен именно под этим именем. Он быстро стал объектом для шуток. Юзеры отметили, что ранее российские разработчики не слишком впечатляли, и вспомнили дроны «Почты России».

«Хочется, конечно, посмотреть, как антропоморфный робот «Игорек» от концерна «Калашников» убьет себя об стену вслед за дроном «Почты России», — пишет Илья Р.

В Twitter также обратили внимание, что концепт робота очень похож на машины из «Робокопа», вселенной Warhammer 40 000 и игровой серии Metal Gear от Хидео Кодзимы.

https://twitter.com/happy__keanu/status/1031822479986253824

https://twitter.com/Yoghikitt/status/1031825098754404352

«Игорёк» стал героем не только многочисленных шуток, но и фотожаб. Сходство нашли и с Игорем Николаевым, и даже с доставщиком пиццы.

https://twitter.com/huliotebenado/status/1031871540827246592

https://twitter.com/pizzapi_ru/status/1031822775177101312

На одном из снимков с выставки пользователи обратили внимание на робота поменьше, который тоже стал поводом для шуток.

https://twitter.com/ONEXXIII/status/1031849158385250304

Помимо концепта робота, «Калашников» также представил на форуме гражданский электромотоцикл Urban Moto (UM-1), его легковую версию LM-1 и вариант специального назначения SM-1. Все модели оснащены бесщеточным двигателем постоянного тока с водяным охлаждением и аккумуляторами. Мотоцикл может проехать 150 км без подзарядки и развивать максимальную скорость до 90 километров в час. Купить его можно будет в следующем году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Калашников» готовит к испытаниям новый автомат АК-308 под патрон НАТО