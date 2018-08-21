Онищенко назвал самый высокий риск смерти

Москва, , 16:13 — REGNUM Депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») назвал группу риска ранней смерти, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

«Самым большим риском прекращения продолжительности жизни человека является холостяцкая жизнь мужчины — 3,5 тыс. суток недожития, это 9 лет и 7 месяцев», — привел данные депутат в ходе слушаний в Госдуме.

Одинокие женщины «не доживают» 1,6 тыс. суток — «в два раза меньше, чем мужчины», отметил парламентарий.

«Создание семьи — это не экономическая категория, но она играет большую роль», — заключил Онищенко.

В Госдуме обсуждают пенсионную систему. В комитет Госдумы по труду уже поступило более ста предложений к законопроекту, предполагающему повышение пенсионного возраста.