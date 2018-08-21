Угроза семинарии: в Оренбурге под снос пошло историческое здание

Оренбург, , 16:32 — REGNUM В Оренбурге под снос пошёл корпус бывшего лётного училища на ул. Челюскинцев. Обеспокоенные разрушительными работами в центре города горожане забили тревогу — сносят историческое здание. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, здание не является объектом культурного наследия и находится в аварийном состоянии.

Вместе с тем в горадминистрации подчеркнули, что здание находится рядом с объектом культурного наследия, поэтому работы должны быть согласованы в минкультуры области. Собственником здания, которое пошло под снос, является ОАО «Орьрегионинвестхолдинг».

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко, проект демонтажа согласован с ведомством. Пройдена историко-культурная экспертиза, проект обсуждался, несколько раз возвращался на исправление. На подготовку документации ушло полгода.

«Все идёт по проекту. Завтра, 22 августа, представители минкультуры посетят площадку с проверкой», — сказала глава ведомства.

По словам подрядчика, сейчас осуществляется демонтаж четвёртого этажа в рамках противоаварийных работ. Прогнившие стены и перекрытия могут вызвать обрушение, а совсем рядом здание духовной семинарии, а в нём учатся семинаристы и кадеты. В заброшенном доме возникали пожары.

Добавим, что духовная семинария в Оренбурге была открыта в 1884 году. С приходом советской власти семинарию закрыли. На её месте в разные годы зоотехникум, лётное училище, военно-транспортная дивизия. С 1995 года на территории РПЦ находится школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой — кадетский корпус им. В.И. Неплюева. Летом 2009 года свою деятельность на исконном месте возобновила духовная семинария.

Руководство семинарии отметило, что ветхое здание поблизости не внушает уверенности в долголетии, оно уже лет десять как без кровли.

По планам собственника здания, пущенного под снос, вместо разрушаемого корпуса будет возведён геронтологический центр. Пожилые люди смогут получать реабилитационные и оздоровительные услуги.

Добавим, что демонтируемое здание, по оценке экспертов, построено в 1937—1947 годах. Новостройка, как обещает собственник, не будет диссонировать с объектом культурного наследия ни по стилю, ни по высоте.

Читайте также: Посягательство или смирение РПЦ: Скандал с музеем космонавтики в Оренбурге