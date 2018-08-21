На границе Севера и Юга Кореи встретились разделенные семьи

Пхеньян, , 16:01 — REGNUM В районе Кымгансан, находящемся на территории КНДР, прошла очередная встреча разделенных семей Севера и Юга Корейского полуострова; приветствие этому событию в специальном заявлении обнародовал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает 21 августа Синьхуа.

Выразив надежду на превращение таких встреч в постоянно действующий механизм гуманитарного взаимодействия между КНДР и Южной Кореей, глава ООН указал на их позитивное воздействие на переговорный процесс между Пхеньяном и Сеулом, укрепляющее взаимное доверие как в приграничье, так и в регионе в целом.

Генсек отметил, что круг связанных с этим проблем находится в числе приоритетных вопросов повестки дня предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где он станет предметом обсуждения в ходе общеполитической дискуссии.