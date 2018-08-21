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В Узбекистане планируют бороться с дискриминацией инвалидов

Общество

Документ предполагает принятие закона «О правах лиц с инвалидностью»

Ташкент, 21 августа 2018, 21:08 — REGNUM  В Узбекистане планируют принять закон, направленный на борьбу с дискриминацией инвалидов. Об этом говорится в проекте постановления президента республики, опубликованном 20 августа на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

В рамках проекта документа планируется совершенствовать адресную социальную защиту пенсионеров, престарелых людей и лиц с инвалидностью. Документ также предполагает принятие закона «О правах лиц с инвалидностью».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в законодательной палате Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана обсудили законопроект, который предлагает ужесточить наказание за отсутствие беспрепятственного доступа инвалидам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане повысят штрафы за отсутствие условий доступа для инвалидов

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Проблемы инвалидов
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