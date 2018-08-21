Вторник, 21 Августа 2018 года
17:04:03 МСК

В Тамбове предъявлено обвинение стрелку из ТРЦ

Общество

27-летний житель Тамбова выстрелил в голову мужчине

Тамбов, 21 августа 2018, 15:50 — REGNUM  В Тамбове следователи предъявили обвинение 27-летнему жителю города, который выстрелил в посетителя кафе в торгово-развлекательном центре. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, обвиняемый сейчас находится под стражей.

Преступление произошло12 августа в кафе «Горсад». В компании молодых людей, в которой отдыхали и обвиняемый, и пострадавший, произошла ссора. В результате молодой человек взял травматический пистолет и выстрелил из него в голову своему оппоненту. 30-летний мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сейчас он находится в медицинском исследовательском центре нейрохирургии в Москве.

В отношении стрелявшего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Несчастные случаи со стрелковым оружием
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить