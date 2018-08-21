В Тамбове предъявлено обвинение стрелку из ТРЦ

Тамбов, , 15:50 — REGNUM В Тамбове следователи предъявили обвинение 27-летнему жителю города, который выстрелил в посетителя кафе в торгово-развлекательном центре. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, обвиняемый сейчас находится под стражей.

Преступление произошло12 августа в кафе «Горсад». В компании молодых людей, в которой отдыхали и обвиняемый, и пострадавший, произошла ссора. В результате молодой человек взял травматический пистолет и выстрелил из него в голову своему оппоненту. 30-летний мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сейчас он находится в медицинском исследовательском центре нейрохирургии в Москве.

В отношении стрелявшего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».