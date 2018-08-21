Тамбовский предприниматель потратил зарплаты работников на себя

Тамбов, , 15:48 — REGNUM В Тамбове в суд будет передано дело о невыплате зарплаты работникам одного из коммерческих предприятий. Как сообщила 21 августа пресс-служба прокуратуры области, работодатель задолжал сотрудникам 200 тыс. рублей.

По данным следствия, работники предприятия не получали зарплату в январе и в феврале 2017 года. Всего задолженность перед 11 сотрудниками достигла 200 тыс. рублей. При этом на расчетный счет организации приходили деньги, которых вполне бы хватило, чтобы рассчитаться с работниками.

«Руководитель организации, располагая денежными средствами в сумме более 1 миллиона рублей, полученными от реализации продукции, указанные денежные средства потратил на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что, по данным Тамбовстата на 1 августа, просроченная задолженность по зарплате в Тамбовской области составила почти 7,5 млн рублей. С начала года эта сумма выросла на 1,7 млн рублей. Сейчас зарплату не платят 197 сотрудникам, 165 из которых работают в сфере здравоохранения и социальных услуг.