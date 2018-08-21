Минобороны Узбекистана наградило победителей литературного конкурса

Ташкент, , 15:34 — REGNUM В академии Вооруженных сил Узбекистана подвели итоги конкурса «Лучший молодой читатель», который проходил среди военнослужащих, сообщили 21 августа в пресс-службе министерства обороны.

В первом и втором туре конкурса участники показали свои знания в области узбекской и мировой литературы. На третьем этапе военнослужащие представили свои произведения.

Первое место занял рядовой Богибек Аширов, на втором месте — служащий Восточного военного округа Абдулбосит Анвардинов, на третьем месте — рядовой Шерзод Бегамов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого победителей конкурса любителей книг предлагается награждать автомобилями.

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