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Минобороны Узбекистана наградило победителей литературного конкурса

Общество

Участники показали свои знания в области узбекской и мировой литературы

Ташкент, 21 августа 2018, 15:34 — REGNUM  В академии Вооруженных сил Узбекистана подвели итоги конкурса «Лучший молодой читатель», который проходил среди военнослужащих, сообщили 21 августа в пресс-службе министерства обороны.

В первом и втором туре конкурса участники показали свои знания в области узбекской и мировой литературы. На третьем этапе военнослужащие представили свои произведения.

Первое место занял рядовой Богибек Аширов, на втором месте — служащий Восточного военного округа Абдулбосит Анвардинов, на третьем месте — рядовой Шерзод Бегамов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого победителей конкурса любителей книг предлагается награждать автомобилями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане победителей конкурса «Молодой книголюб» наградят автомобилями

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