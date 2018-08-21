В Ярославской области на защиту Плещеева озера встают федеральные ведомства

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:30 — REGNUM Министерство природных ресурсов России и ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» вступили в борьбу против комплексной застройки берегов Плещеева озера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

15 августа 2018 года прошло совещание, организованное департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области по вопросу включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия выявленного объекта «Никитский источник». На совещании присутствовали и представители Национального парка «Плещеево озеро».

В настоящий момент обсуждается очередная версия экспертизы, предшествующей определению границ этого объекта культурного наследия и включения его в реестр.

Именно границы объекта культурного наследия и определят в данном случае площадь возможной застройки берегов Плещеева озера. Представители администрации Переславского муниципального района неоднократно заявляли на публичных слушаниях по проекту Правил землепользования и застройки Пригородного сельского поселения и на различных общественных обсуждениях, что в границах объекта культурного наследия «Никитский источник» стройка будет невозможна. Однако экспертиза, в которой обосновываются границы Никитского источника, уже отклонялась департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области в прошлом году, так как границы были проведены прямо по руслу реки Большая Слуда, что полностью развязывало руки застройщикам. Сейчас идет общественное обсуждение нового варианта экспертизы.

Национальный парк «Плещеево озеро» в последнее время последовательно выражает позицию о невозможности стройки на берегах озера и о сохранении исторических и природных ландшафтов.

«В случае проведения всех планируемых мероприятий в рамках Проекта планировки территории земельных участков, расположенных на территории водосборной площади реки Большая Слуда, в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро», нарушится исторически сложившийся ландшафт береговой полосы озера Плещеево и города Переславля-Залесского. Экосистеме особо охраняемой природной территории — озеру Плещеево будет нанесен невосполнимый ущерб», — говорится в официальном пресс-релизе на сайте Национального парка «Плещеево озеро».

Также против застройки берегов озера и реализации планов застройщиков выступило и Министерство природных ресурсов Российской Федерации. 16 августа 2018 года на заседании суда по иску общественников к администрации и к Собранию представителей Переславского муниципального района с требованием отменить незаконные муниципальные акты, в частности, Правила землепользования и застройки Пригородного сельского поселения, в качестве истца с отдельными требованиями было привлечено Минприроды РФ. Требования федерального министерства совпадают с требованиями общественности — необходимо отменить муниципальные правовые акты, принятые в угоду застройщикам.

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