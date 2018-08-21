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Подготовка Челябинска к саммиту ШОС: кого ждут увольнения

Общество

За срыв сроков обещают наказывать

Челябинск, 21 августа 2018, 15:29 — REGNUM  В Челябинске лица, ответственные за срыв подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Им грозит в том числе и увольнение, заявил губернатор региона Борис Дубровский.

По его словам, для всех руководителей будет установлена персональная ответственность.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Подготовка уже идёт. А в сентябре 2019 года пройдут выборы губернатора Челябинской области. Сохранит ли Дубровский пост и будет ли именно он принимать саммиты, покажет время.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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