Подготовка Челябинска к саммиту ШОС: кого ждут увольнения

Челябинск, , 15:29 — REGNUM В Челябинске лица, ответственные за срыв подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Им грозит в том числе и увольнение, заявил губернатор региона Борис Дубровский.

По его словам, для всех руководителей будет установлена персональная ответственность.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Подготовка уже идёт. А в сентябре 2019 года пройдут выборы губернатора Челябинской области. Сохранит ли Дубровский пост и будет ли именно он принимать саммиты, покажет время.