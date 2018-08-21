Скандал о педофилии в США: Ватикан осуждает эти зверства над детьми

Ватикан, , 15:32 — REGNUM Перед лицом скандала вокруг американских священников, подозреваемых в педофилии, Папа римский Франциск отправил беспрецедентное письмо, адресованное католикам всего мира, чтобы просить их внести свой вклад в искоренение «этой культуры смерти». Об этом сообщает France 24.

«Смотря в прошлое, обычных извинений будет недостаточно. Смотря в будущее, ничто не должно игнорироваться, чтобы такие ситуации не повторились», — говорится в письме понтифика.

«Боль этих жертв — это мольба, которая поднимается к небу, которая проникает в душу, и которая слишком долго игнорировалась, молчала или скрывалась», — добавляет папа римский в своем письме.

Папа римский Франциск призвал всю католическую общину объединиться, чтобы осудить все случаи, которые «угрожают целостности любого человека», особенно детей.

По словам члена администрации Ватикана, это первый случай, когда папа римский обращается ко всем католикам с призывом поднять проблему сексуального насилия.

Напомним, папа римский Франциск поддержал 1000 жертв сексуального насилия со стороны 300 священников в США.

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