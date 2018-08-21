Выплата вознаграждений информаторам МВД поможет в борьбе с коррупцией

Москва, , 15:21 — REGNUM Назначение выплат гражданам за помощь полиции в раскрытии преступлений не позволит заработать на этом — ведь платить будут только после тщательной проверки сведений, а еще новый регламент сможет помочь в борьбе с коррупцией, считает ведущий юрист Европейской юридической службы Виталий Мельников.

Граждане, оказавшие полиции помощь в раскрытии преступлений, смогут получать материальное вознаграждение — такой приказ утвержден Минюстом России, он еще не опубликован на официальных порталах. По данным газеты «Коммерсантъ», информаторы могут получить от 50 тыс. до 10 млн рублей, если их сведения помогут поймать преступника или раскрыть преступление.

Утверждение Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, вызывает дискуссии специалистов по поводу того, повысит ли этот шаг процент раскрываемости преступлений и будет ли он эффективным и экономически целесообразным.

На первый взгляд может показаться, что недобросовестные граждане, имущие выгоду и стремящиеся заработать, вполне реально способны предоставить ложную информацию, касающуюся совершенного преступления, которая не только не поможет в поимке преступника, но и затруднит дальнейшее расследование, поскольку будет способствовать проверке ложных версий.

Однако указанные в Положении выплаты будут осуществляться только после тщательной проверки достоверности получаемых сведений и оценки их важности при раскрытии преступлений.

Предоставление общеизвестной информации также не повлечет выплат, в связи с чем следует признать, что шаг в выплате вознаграждений гражданам, оказавшим предоставлением известной им информации реальное содействие в раскрытии преступлений, изобличении виновных лиц и установлении места нахождения преступников, поможет следовать принципу неотвратимости наказания.

Кроме того, принятое Положение должно эффективно «работать» по выявлению коррупционных и других латентных преступлений.

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