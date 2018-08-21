В Мозамбике иностранных журналистов обязали платить за аккредитацию

Мапуту, , 15:19 — REGNUM Власти африканского государства Мозамбик намерены обложить специальным «налогом» иностранных журналистов, собирающихся работать в стране. Об этом пишет издание Mail & Guardian.

Отмечается, что новые правила вступят в силу 22 августа — за месяц до важных муниципальных выборов в стране и за год до выборов президента Мозамбика в 2019 году.

По сведениям издания, иностранные журналисты при поездке в страну должны будут оплатить $2,5 тыс. за разовую аккредитацию, с иностранных корреспондентов, проживающих в Мозамбике, будет взиматься плата в размере $8,3 тыс. в год, а фрилансеры из Мозамбика, работающие на иностранные издания, должны будут ежегодно выплачивать $500.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов высказал опасения по поводу создания нового закона «О СМИ», который, по его мнению, может стать законом о цензуре.

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