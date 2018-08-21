Пассажирам ростовского аэропорта «Платов» помогут отыскать багаж

Ростов-на-Дону, , 15:17 — REGNUM Пассажирам ростовского международного аэропорта помогут с розыском багажа. На официальном сайте воздушной гавани доступна новая опция по отслеживанию клади, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Платова».

Если багаж не прилетел одновременно с пассажиром, обратиться следует к сотруднику группы розыска багажа. С собой необходимо иметь посадочный талон, багажные бирки и документ, удостоверяющий личность. После регистрации заявки отследить статус розыска чемодана можно самостоятельно.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, за первые шесть месяцев 2018 года пассажирами «Платова» подано 948 заявлений о розыске. Всего за этот период было перевезено более 732 тыс. мест багажа общим весом более 10 987,35 тонн.

ИА REGNUM напоминает, что за семь месяцев 2018 года количество регулярных пассажирских направлений выросло с 29 до 40 маршрутов. По информации пресс-службы воздушной гавани, пассажиры всё чаще выбирают прямые рейсы в другие города без стыковки в московских аэропортах, как на внутрироссийских направлениях, так и на зарубежных. Наиболее популярны рейсы в Екатеринбург, Сочи и Самару, а также в Анталью, Дубай и Тбилиси.

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