Ярославны участвуют в конкурсе «Лучший гид России»

Ярославль, , 15:10 — REGNUM Две жительницы Ярославля стали участниками конкурса «Лучший гид России», который проводит Русское географическое общество и телеканал «Моя Планета». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославны участвуют в номинации «Гид-любитель». Алена Сироченко работает в банке и одновременно является лицом проекта «Паспорт туриста Золотого кольца». Ее двухминутный ролик рассказывает о классическом Ярославле: первом российском театре, ярославской копейке, набережной. За короткое время ролика она неоднократно меняет костюмы, представая то в одном, то в другом образе.

Юлия Смук — управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» — рассказывает о современном Ярославле. Это праздник Главная Масленица страны, знак «Нулевой километр Золотого кольца», рычащий медведь.

Я видел разные ролики многих региональных представительств и могу сказать, что они повышают интерес к тем достопримечательностям, которые на тех или иных территориях находятся. Ротация любых роликов привлекает внимание», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского областного отделения Русского географического общества Михаил Ильин.

В прошлом году победителем конкурса в номинации «Гид-любитель до 18 лет» стал 9-летний Михаил Зубцов из Ярославля.