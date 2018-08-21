Вторник, 21 Августа 2018 года
15:14:58 МСК

Тамбовские следователи не делились информацией об интернет-экстремистах

Общество

Прокуратура предупредила СУ СК РФ по Тамбовской области о необходимости отправлять данные обвиняемых в экстремистских преступлениях

Тамбов, 21 августа 2018, 15:08 — REGNUM  СУ СК РФ по Тамбовской области не отправило в Росфинмониторинг, который ведет список экстремистов, информацию о четырех людях, которые подозревались и обвинялись по статье 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом 21 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. Ведомство внесло главе управления представление. Сейчас информация внесена в перечень.

«Указанное бездействие создает препятствия в осуществлении обязательного контроля за операциями с денежными средствами и имуществом лиц, причастных к экстремистской деятельности, принятии мер по их замораживанию и негативно сказывается на достижении целей пресечения финансовых потоков, обеспечивающих экономическую базу экстремизма», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Росфинмониторинг ведет список организаций и людей, которые причастны к экстремистской деятельности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить