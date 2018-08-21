Учительницу из США уволили за танцы на пилоне

Вашингтон, , 15:04 — REGNUM Учительницу из США Кэндис Мэйсон уволили из-за видео в Facebook, на котором женщина исполняет танец на шесте. Об этом сообщает The Daily Mail.

Мэйсон рассказала журналистам, что она вдова и мать двоих дочерей. Женщина танцует на пилоне в своём доме, чтобы поддерживать форму и снимать стресс. Кроме того, Мэйсон подрабатывает инструктором по танцам на пилоне, чтобы содержать семью и выплачивать ипотеку.

Видеозаписи танцев учительница выкладывала в закрытом профиле Facebook под чужим именем. Кроме того, она никогда не указывала на сайте место своей работы и название школы. Однако один из учеников или сотрудников учебного заведения наткнулся на ролик и отправил его администрации школы.

По словам Мэйсон, директор, управляющий и еще один сотрудник заведения отчитали её за выбор вульгарной песни — 'I can’t be your superman' американского исполнителя Skylar Spence. Они также спросили, что подумают родители и их дети и будут ли они смотреть на Мэйсон как на учителя. На это женщина ответила, что не может контролировать мысли других людей. Тогда представители школы отстранили её и попросили покинуть кампус. Учительница отметила, что не собирается бросать подработку. Кроме того, она собирается бороться, чтобы вернуться к преподавательской деятельности в той же школе.

Прохожая ситуация ранее произошла и в России. Учительница из Омска Виктория П. подрабатывала моделью plus-size. Её уволили из школы после того, как в интернете обнаружили снимки женщины в закрытом купальнике. После этого российские педагоги запустили флешмоб #УчителяТожеЛюди. Но своих страницах в соцсетях они публиковали фотографии в купальниках в знак протеста против увольнения омского коллеги. Вскоре правительство Омской области предложило Виктории вернуться в профессию.

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