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На стадионе в Риме женщинам и влюбленным предложили сидеть не ближе 10 ряда

Общество

Под фанатские «ограничения» попали также молодожены

На стадионе в Риме женщинам и влюбленным предложили сидеть не ближе 10 ряда
Andrew
Ультрас «Лацио»

Рим, 21 августа 2018, 14:49 — REGNUM  Итальянская прокуратура начала расследование инцидента на Олимпийском стадионе в Риме, где фанаты «Лацио» «запретили» женщинам и молодоженам садиться ближе 10 ряда на фанатской трибуне, сообщает Corriere della Sera во вторник, 21 августа.

На матче «Лацио» и «Наполи», который состоялся в субботу, 18 августа, на северной (фанатской) трибуне стадиона распространяли небольшую листовку, в которой сообщалось: данная трибуна — «сакральное место», и здесь действуют некоторые «написанные законы».

Одним из таких законов, по версии фанатов, является тот факт, что первые десять рядов этой трибуны не должны занимать ни женщины, ни влюбленные, ни молодожены.

«Если для вас поход на стадион — это альтернатива беззаботного романтического свидания на вилле Боргезе, идите на другие трибуны», — предложили авторы воззвания.

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