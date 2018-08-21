Скончалась основательница организации «Бабушки площади Мая» Чича Мариани

Буэнос-Айрес, , 15:05 — REGNUM Скончалась основательница и второй президент ассоциации «Бабушки площади Мая» Мария Изабель Чича Чоробик де Мариани, передает телеканал TeleSur.

Де Мариани ушла из жизни 20 августа в возрасте 94 лет. Причиной смерти стали последствия инсульта, перенесенного в этом месяце.

Правозащитная организация «Бабушки площади Мая» возникла в 1977 году. Женщины требовали расследования исчезновения своих детей и внуков в период военной диктатуры (1976−1983), собираясь на площади Мая в Буэнос-Айресе. К августу 2018 года организации удалось установить судьбу 128 пропавших в годы диктатуры человек. Организация имеет авторитет в Латинской Америке и участвует в различных общественно-политических событиях.