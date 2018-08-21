Вторник, 21 Августа 2018 года
15:14:57 МСК

Скончалась основательница организации «Бабушки площади Мая» Чича Мариани

Общество

Аргентинской правозащитнице было 94 года

Буэнос-Айрес, 21 августа 2018, 15:05 — REGNUM  Скончалась основательница и второй президент ассоциации «Бабушки площади Мая» Мария Изабель Чича Чоробик де Мариани, передает телеканал TeleSur.

Де Мариани ушла из жизни 20 августа в возрасте 94 лет. Причиной смерти стали последствия инсульта, перенесенного в этом месяце.

Правозащитная организация «Бабушки площади Мая» возникла в 1977 году. Женщины требовали расследования исчезновения своих детей и внуков в период военной диктатуры (1976−1983), собираясь на площади Мая в Буэнос-Айресе. К августу 2018 года организации удалось установить судьбу 128 пропавших в годы диктатуры человек. Организация имеет авторитет в Латинской Америке и участвует в различных общественно-политических событиях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Аргентины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить