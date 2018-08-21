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Пешие патрули повысили раскрываемость преступлений в Алма-Ате

Общество

За три дня полицейские по горячим следам раскрыли 188 преступлений

Алма-Ата, Казахстан, 21 августа 2018, 14:44 — REGNUM  В Алма-Ате после усиления патрулирования правоохранительными органами дворовых территорий повысилась раскрываемость преступлений, сообщает 21 августа издание Informburo со ссылкой на заместителя начальника местной полицейской службы департамента внутренних дел (ДВД) Алма-Аты Торехана Исина.

По его словам, за три дня полицейские по горячим следам раскрыли 188 преступлений. Раскрываемость выросла до 44%. За отчетный период сотрудники полиции выявили 3 503 административных правонарушения. В эти дни также выявлено 194 правонарушения в сфере миграционного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в департаменте внутренних дел Алма-Аты заявили, что дорожно-патрульная полиция города переориентирована с автодорог на дворовые территории.

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