Начальника полковника МВД Захарченко вызовут в суд

Москва, , 14:43 — REGNUM Руководителя антикоррупционного главка МВД, генерал-майора Андрея Курносенко допросят по делу обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом 21 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Курносенко заявлен свидетелем обвинения. В суд также вызовут его бывшего заместителя Александра Тищенко и нескольких оперативников, начальником которых являлся Захарченко.

Очередное заседание суда по делу Захарченко состоится 23 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко задержали за взятку. Позже у него изъяли 8 млрд рублей наличными, а также автомобили, недвижимость и другое имущество.

СМИ сообщали, что после ареста Захарченко генерал Курносенко написал рапорт об увольнении. Однако он остался на своем посту.

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