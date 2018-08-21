Италия не впускает мигрантов в порт Катании и ждет решений от ЕС

Катания, Италия, , 14:31 — REGNUM Нелегальные мигранты не покинут борт корабля службы береговой охраны Diciotti и не попадут в порт Катании, рядом с которым находится судно, прежде чем будут приняты необходимые решения на уровне ЕС, заявил во вторник, 21 августа, министр внутренних дел Маттео Сальвини, сообщили представители партии Сальвини — «Лига» на своей официальной странице в Twitter.

Как сообщалось ранее, корабль итальянской береговой охраны взял на борт 177 нелегальных мигрантов, но лишь для того, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. Ранее в пяти европейских странах говорили о готовности принять их.

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези направил в Еврокомиссию официальную ноту с требованием вмешаться в ситуацию с Diciotti. Маттео Сальвини в свою очередь заявил, что либо Евросоюз перейдет к реальной помощи Италии в вопросе о миграции, либо Италия будет конвоировать корабли с нелегальными мигрантами обратно в Ливию.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что помогать мигрантам нужно «у них дома», а не в Европе. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.