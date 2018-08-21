Участник группы ИГ* в WhatsApp приговорен к штрафу в Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Выходец из Туркестана осужден Ленинским районным судом Санкт-Петербурга за недонесение о преступлении. Гражданин России Шухрат Сатымбаев был включен в число участников экстремистской группы сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в мессенджере WhatsApp, но не сообщил о противоправной группе и ее деятельности в правоохранительные органы.

Как было установлено следствием и судом, в августе 2016 года находящиеся сейчас под стражей Азизбек Рустамов и Исламбек Ойбек, являясь приверженцами радикального ислама и незаконной деятельности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), решили начать вербовочную деятельность среди выходцев из Туркестана, чтобы склонить их к терактам.

Рустамов создал соответствующие группы в WhatsApp и включил в состав их участников Сатымбаева и ряд других лиц.

«В указанных группах (…) велась идеологическая обработка ее участников, выражающаяся в вовлечении их в террористическую деятельность», — сообщили 21 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В частности, пропагандировалось свержение светского государства и создание радикального исламского государства на территории Сирии, а также необходимость участия мусульман в незаконных вооруженных формированиях и ведения «джихада».

Шухрат Сатымбаев вину признал полностью, раскаялся в содеянном, способствовал раскрытию и расследованию преступления. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

«В соответствии с частью 5 статьи 72 УК РФ осужденный от отбывания наказания полностью освобожден», — отметили в суде. Эта мера может применяться для тех приговоренных к штрафу, кто содержался под стражей во время следствия.

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