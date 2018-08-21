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Ректор УрФУ станет одним из факелоносцев Универсиады-2019

Общество

Право участвовать в Эстафете огня получили 20 жителей Свердловской области

Екатеринбург, 21 августа 2018, 14:07 — REGNUM  Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров станет одним из 20 факелоносцев Всемирной зимней Универсиады — 2019, сообщает 21 августа пресс-служба вуза.

В оргкомитете Эстафеты огня пояснили, что право нести огонь Универсиады получают жители России, которые добились больших успехов на профессиональном поприще — в спорте, культуре, искусстве, образовании и науке.

Кроме Кокшарова, в забеге с факелом примут участие вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор спортклуба УрФУ Евгений Шурманов; студент магистратуры университета, гимнаст и олимпийский чемпион 2016 года Давид Белявский; начальник управления физкультуры и спорта Екатеринбурга Людмила Фитина; студентка вуза и волонтер прошедшего чемпионата мира по футболу Анастасия Елфимова и другие.

Эстафета огня стартует с 20 сентября в международный день студенческого спорта в 30 городах России. В Екатеринбурге забег состоится 17 ноября 2018 года. Факел понесут по улице Ленина, от её начала до здания УрФУ. XXIX Всемирная зимняя Универсиада — 2019 пройдёт с 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске.

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Универсиада-2019 в Красноярске
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