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Узбекистан планирует проводить международную олимпиаду по математике

Общество

В конкурсе примут участие студенты вузов

Ташкент, 21 августа 2018, 13:52 — REGNUM  Узбекистан раз в два года планирует проводить международные олимпиады по математике имени Мухаммада аль-Хорезми, сообщает 21 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Азиза Абдухакимова.

По его словам, олимпиада будет проводиться при содействии Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, а также других международных организаций. В конкурсе примут участие студенты вузов.

Напомним, в начале июля школьники из Узбекистана завоевали пять медалей в международной олимпиаде, которая прошла в Болгарии. Учащиеся увезли одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

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Олимпиады школьников
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