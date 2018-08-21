Узбекистан планирует проводить международную олимпиаду по математике

Ташкент, , 13:52 — REGNUM Узбекистан раз в два года планирует проводить международные олимпиады по математике имени Мухаммада аль-Хорезми, сообщает 21 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Азиза Абдухакимова.

По его словам, олимпиада будет проводиться при содействии Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, а также других международных организаций. В конкурсе примут участие студенты вузов.

Напомним, в начале июля школьники из Узбекистана завоевали пять медалей в международной олимпиаде, которая прошла в Болгарии. Учащиеся увезли одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

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