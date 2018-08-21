Челябинцы отправили в Забайкалье полторы тонны гуманитарного груза

Челябинск, , 13:50 — REGNUM В Челябинской области общественники собрали для Забайкалья более полутора тонн гуманитарного груза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном отделении одной из политических партий.

Сбор помощи начался в июле. Граждане собрали консервы, крупы, сахар, макароны и т.д. Также неравнодушные челябинцы принесли на пункт питьевую воду, школьные принадлежности и многие другие необходимые вещи.

Сегодня, 21 августа, груз отвезли в Екатеринбург, где погрузили в фуру, следующую в Забайкалье. Фура ранее проехала Пермь. Следующей точкой маршрута будет Кемерово. В Читу фура прибудет до конца недели.

Напомним, наводнение в Забайкалье произошло в июле. Под водой оказались жилые дома и дачные участки. Люди остались без крыши над головой и урожая. За 19 дней подтопило порядка 800 домов и приусадебных участков. Число пострадавших оценивается в более 6 тыс. человек.