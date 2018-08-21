Куда «выстреливает» Нижегородская область: обзор недели

Алёна Скобеева, , 14:36 — REGNUM

Прошедшая неделя в Нижегородской области расставила акценты в предвыборной кампании за кресло губернатора. Один из пяти претендентов на эту должность — врио губернатора Глеб Никитин, назначенный президентом РФ в сентябре 2017 года, был приглашён на аудиенцию к Владимиру Путину, что сразу же сказалось на его рейтинге. В Ново-Огарёво Никитин отчитался о социально-экономическом положении в регионе. Владимир Путин поинтересовался, какое направление «выстрелило», чтобы у области подрос ВРП, похвалил «хорошие темпы в промышленности» и предложил главе региона оценить его год «в должности исполняющего обязанности губернатора». Эксперты отметили, что дополнительные вопросы президента на доклад говорят, что он «неожиданно приятно удивлен такой самостоятельности в инициативах Никитина».

На прошлой неделе Глеб Никитин посетил Балахну, где рассказал горожанам о предварительном одобрении проекта обхода города федеральными властями. Балахна после скандала с бывшим главой администрации Александром Глушковым стоит особняком, здесь летом 2018 года сменился глава администрации, и визит Глеба Никитина, по мнению экспертов, «очевидный жест поддержки новой районной власти».

Центризбирком региона рассказал, что на проведение единого дня голосования 9 сентября в Нижегородской области выделено 265 млн рублей. А член ЦИК РФ Василий Лихачев заявил об отсутствии проблем с конкуренцией на выборах губернатора, добавив, что ожидает «спокойной цивилизованной кампании».

Продолжается формирование «команды правительства», стали известны подробности по выдвижению кандидатов в заместители мэра Нижнего Новгорода. На кресло замглавы по информационным технологиям претендуют десять человек, которые в ближайшие дни «представят экспертному совету презентации, демонстрирующие их видение развития отрасли IT». На должность заместителя мэра по культуре, образованию и спорту выдвинулись также десять человек и среди них экс-глава департамента общественных отношений и информации Нижнего Новгорода Роман Амбарцумян, ушедший с поста в конце июля 2018 года. Помимо него, в борьбе за кресло примут участие член Общественной палаты Нижнего Новгорода, замглавы администрации Дзержинска, замглавы одного из отделов мэрии Бора, глава одного из отделов администрации Нижнего Новгорода.

Одновременно с этим продолжается работа по отбору достойных на место министра культуры области. 21 августа комиссия должна будет выбрать пятерых из 11 оставшихся претендентов. Эксперты отмечают, что «пятёрка фаворитов уже понятна» и «все они — люди серьёзные, и Никитину будет крайне сложно сделать однозначный выбор».

А тем временем в нижегородском правительстве — очередная потеря. С поста министра экологии и природных ресурсов уходит работавший в областном правительстве с 2013 года и на посту министра с 21 марта 2017 года Арсений Дряхлов. Свой пост он официально покинет с 10 сентября «в связи с истечением срока служебного контракта». Есть мнение, что после выборов 9 сентября «ещё несколько министров уйдут в отставку, а может даже кто-то из заместителей губернатора».

В сфере экономики на прошлой неделе было немало важных событий. На торгах областная казна сэкономила только за июль 156,2 млн рублей, а нижегородские власти планируют создать особую экономическую зону в области судостроения. Последнее особо актуально в свете исков о банкротстве судостроительной компании в Городце. Помимо этого, Глеб Никитин заявил о возможности продлить Сормовскую ветку нижегородского метро, но наземным способом.

Кандидат в губернаторы области, депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов поднял вопрос точечной застройки, заявив, что «исторический центр Нижнего Новгорода продолжают застраивать наперекор здравому смыслу и строительным нормам». В качестве примера он привёл «пятачок во дворе, где визуально не уберётся даже сарай, а отдали его под 7-этажный дом с подземной парковкой».

А в это время Глеб Никитин заверил жителей Сормовского района, что никакой застройки Волжской поймы не будет, но нужно «принять комплексное решение по территории Волжской поймы и подготовить изменения в генплан».

Следователи на прошлой неделе завершили расследование уголовного дела о хищении 44 млн рублей из комнаты хранения доказательств нижегородского управления МВД. Фигурантом дела проходит бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов, а, по имеющимся данным, деньги тратились на взятки.

Нижегородская область следом за соседней Татарией ликвидировала вспышку птичьего гриппа. В Павлово блокировано заболевание, а на конец недели «все птицефабрики Нижегородской области благополучны по гриппу птиц, работают в режиме «закрытого типа», на них усилены меры безопасности и режима, направленные на предотвращение заноса вируса гриппа птиц, отгрузка мяса птицы и яйца происходит в обычном режиме».

Никитин отчитался перед президентом

Несколько недель назад нижегородские эксперты предрекали встречу Владимира Путина с врио нижегородского губернатора, прогнозируя визит главы государства в Нижний Новгород. Встреча состоялась, но в Ново-Огарево, куда прибыл Глеб Никитин. Одним докладом о социально-экономическом развитии региона дело не ограничилось, президент активно задавал вопросы своему назначенцу, что эксперты посчитали хорошим знаком.

«Во время встречи с президентом РФ Глеб Никитин подробно рассказал о том, чего удалось добиться за время его руководства регионом. Своими дополнительными вопросами и реакцией на доклад главы Нижегородской области, Владимир Путин дал понять, что неожиданно приятно удивлен такой самостоятельности в инициативах Никитина», — отметили в сообществе «Нижегородская стрелка».

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Свой доклад Глеб Никитин начал с прогноза ВРП, который по оценкам составит 103%. На что Владимир Путин поинтересовался, за счёт чего это произошло и может ли Никитин выделить «какое‑то одно направление, которое «выстрелило».

"За счёт роста промышленности, повышения производительности труда, за счёт, собственно, общеэкономических тенденций, которые меняются», — заявил Никитин, а про направления уточнил, что «есть некоторые вещи, например, в том числе чемпионат мира, который тоже дал, безусловно, импульс экономике и стимул» и тут же добавил, что «совместные усилия — и правительства Российской Федерации, и правительства Нижегородской области — дают свои плоды».

Глава государства похвалил «хорошие темпы в промышленности» и уточнил, как Глеб Никитин оценивает свои результаты в должности исполняющего обязанности губернатора, которую он занимает почти год.

«Как сами оцениваете, что в течение этого года вам удалось, где чувствуете, что получили удовлетворение от достижения поставленных вами же перед собой задач? И на что нужно было бы обратить дополнительное внимание, больше приложить усилий — из того, что вы считаете важным, и пока ещё в этих сферах не достигнуты нужные результаты?» — поинтересовался Владимир Путин.

На это врио губернатора Нижегородской области отметил, что все серьёзные точки, которые он «для себя ставил, пройдены в графике» и «очень серьёзно концентрировались на достойнейшем проведении чемпионата мира, там тоже требовалось множество усилий».

"Мне кажется, результат неплохой. Некоторые вещи я Вам доложил, которыми я действительно, если хотите, горжусь. Например, тем, как мы справились с производительностью труда, как мы организовали эту работу», — добавил Никитин.

Ещё одним важным визитом Глеба Никитина можно назвать поездку в скандально-известную после дела братьев Глушковых Балахну. Аналитики отметили, что «визит Никитина в Балахну — очевидный жест поддержки новой районной власти».

Напомним, бывший глава администрации, бывший областной депутат Александр Глушков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при проведении реконструкции автостанции в Балахне, неожиданно превратившейся в торговый центр. В начале августа он и его брат Владимир были задержаны в Грузии, а до этого находились в международном розыске.

Глава администрации в Балахнинском районе сменился 9 августа 2018 года — вместо Павла Коженкова, сменившему в своё время Глушкова, пришёл Алексей Левкович.

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На встрече с жителями Балахны врио губернатора рассказал, что Минтранс РФ предварительно одобрил выделение федерального финансирования на строительство обхода Балахны. Прогнозируемая стоимость объекта — около 11,5 млрд рублей. Второй пусковой комплекс объекта, строительство которого было остановлено в 2009 году, позволит «вывести транзитный транспорт из населенных пунктов, где живут в сумме почти 70 тысяч человек, а также улучшит автомобильное сообщение между Нижним Новгородом и Ивановом, Ярославлем и Вологдой».

Нижегородские выборы

Основной выборной кампанией для Нижегородской области 9 сентября будет губернаторская, в которой примут участие пятеро кандидатов.

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Центризбирком области подсчитал, что в целом на единый день выборов потребуется 265 млн рублей. По словам председателя комиссии Оксаны Кислицыной, основной массив денег «уходит на оплату работы членам избирательных территориальных комиссий».

"Причем хочу сказать, что у нас около 21 тысячи членов участковых избирательных комиссий, и те 15 дней, которые они будут работать, безусловно, должны быть оплачены. У нас 694 члена территориальных избирательных комиссий, работа которых также должна быть оплачена», — подчеркнула Кислицына.

На прошлой неделе регион посетил член ЦИК РФ Василий Лихачев, заявивший, что вопрос с международными наблюдателями пока не решен, но в ближайшее время в ЦИК России его рассмотрят.

«Проведение единого дня голосования 9 сентября 2018 года — это возможность показать миру, что Россия — суверенное государство, что граждане страны живут по мировым трендам в области защиты прав человека, активного избирательного права, что Россия — это легитимное, открытое и честное государство. И вклад в этот проект Нижегородской области огромен», — отметил Лихачев, также добавив, что проблемы с конкуренцией в регионе отсутствуют.

А говоря о губернаторской кампании Василий Лихачев отметил, что «разные факторы говорят в пользу конкуренции» и он ожидает «спокойной цивилизованной кампании».

Команда Панова

На прошлой неделе мэрия Нижнего Новгорода приоткрыла завесу тайны над кандидатами в заместители главы администрации Владимира Панова. До этого было лишь известно, что вакантных кресла два и на них претендуют свыше 200 человек.

На должность заместителя по информационным технологиям ко второму этапу отбора допущены десять человек, ещё столько же готовы занять должность заместителя мэра Нижнего Новгорода по культуре, образованию и спорту.

Второй этап предполагает глубинную диагностику на базе НИУ — филиала РАНХиГС при президенте РФ — «компетентность кандидатов и соответствие должности будут проверять эксперты академии».

"Вакансии в администрации однозначно будут, поэтому я буду искренне рад, если активные и профессиональные нижегородцы предложат свои кандидатуры», — ранее заявлял Владимир Панов.

В рамках очного этапа «кандидаты представят экспертному совету презентации, демонстрирующие их видение развития отрасли IT». По словам директора городского департамента организационно-кадрового обеспечения Александра Малафеева, «состав претендентов очень сильный, есть несколько заместителей министров регионального правительства», а «проекты разные, но все по-своему интересны».

Интересный состав и среди кандидатов на второе кресло. Среди претендентов — бывший руководитель департамента общественных отношений и информации Нижнего Новгорода Роман Амбарцумян, покинувший свой пост в конце июля 2018 года. Кроме того, в списке — член Общественной палаты Нижнего Новгорода Светлана Гонова, заместитель главы администрации Дзержинска Павел Воронин, заместитель заведующего отделом спорта и молодёжной политики администрации Бора Артур Штоян, а также глава административного отдела управления административными зданиями управления делами администрации Нижнего Новгорода Марина Чендырина. Заявился на эту должность и стоматолог Анатолий Сидорин.

Минус министр

С 10 сентября 2018 года в нижегородском правительстве опустеет еще одно кресло. У Арсения Дряхлова, занимавшего пост министра экологии и природных ресурсов региона ещё со времен экс-губернатора Валерия Шанцева, с марта 2017 года заканчивается контракт.

Нижегородские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства сообщают, что решение принято в связи с истечением срока служебного контракта. Кто станет новым министром, не сообщается.

Арсений Дряхлов родился в 1979 году в Нижнем Новгороде, в областном правительстве работал с 2013 года, сначала начальником отдела в аппарате. В 2015—2017 годах он был замминистра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса и одноимённого министерства — предшественника, а с 21 марта 2017 года назначен на должность министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Политический обозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях отметил, что 10 сентября — это ключевая дата.

«Министр экологии Нижегородской области Арсений Дряхлов с 10 сентября покидает свой пост. Ключевая дата — 10 сентября — сразу после выборов. Уверен, после 9 сентября ещё несколько министров уйдут в отставку, а может даже кто-то из заместителей губернатора. И это логично — получивший мандат доверия Глеб Никитин будет создавать полностью свою команду. Вполне вероятно, что по министру экологии снова пройдёт конкурс через «Команду правительства». Потому что опыт по выборам министра культуры всё-таки можно назвать положительным. Да и по вакансиям министров, которые ещё освободятся, тоже могут провести конкурс», — добавил Вовк.

Напомним, 21 августа в рамках проекта «Команда правительства» экспертная комиссия должна будет из 11 прошедших до этого этапа претендентов отобрать пятерых, которых и представят на пост министра культуры региона, пустующий с апреля 2018 года.

По мнению Андрея Вовка, «пятёрка фаворитов уже понятна» и «все они — люди серьёзные, и Никитину будет крайне сложно сделать однозначный выбор».

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Экономика недели

Самым важным событием для сферы экономики Нижегородской области стало заявление главы региона о планах по созданию особой экономической зоны в сфере судостроения. Особенно это актуально в свете попытки обанкротить крупнейший судостроительный завод Городца.

Проект планируется реализовать на базе ПАО «Завод «Красное Сормово».

«Правительство Нижегородской области активно отстаивает интересы «Красного Сормова» и других нижегородских предприятий, добиваясь размещения новых заказов именно в нашем регионе», — заявил Глеб Никитин на церемонии спуска на воду сухогруза «Пола Феодосия» проекта RSD59 на «Красном Сормове».

Глава региона также добавил, что «портфель заказов «Красного Сормова» на ближайшее время практически сформирован, это означает, что можно переходить к следующим этапам развития нижегородского судостроения» и для создания собственных производств комплектующих, большинство из которых сегодня импортируется, «прорабатывается возможность создания в регионе особой экономической зоны, у нас есть необходимые площадки и якорный резидент — «Красное Сормово».

Ещё одно важное заявление Глеба Никитина касается Нижнего Новгорода. Он заявил, что областные власти рассмотрят варианты по продлению сормовской ветки метрополитена наземным способом, чтобы снизить транспортную напряженность на улице Коминтерна.

«Будем анализировать строительство этого объекта с точки зрения землеотвода, считать его экономику, обсуждать вопросы транспортных развязок. Уже сейчас понятно, что стандартным путем в ближайшие годы мы этот проект реализовать не сможем. Будем искать нестандартные ходы», — уточнил он.

На прошлой неделе областные власти также заявили о существенной экономии бюджетных средств на торгах. Только за июль удалось сэкономить 156,2 млн рублей. В целом было проведено 158 торгов на 4,2 млрд рублей.

Точечная застройка

Сразу два вопроса, касающиеся застройки Нижнего Новгорода, были подняты на прошлой неделе.

Кандидат в губернаторы на предстоящих 9 сентября выборах, депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Курдюмов на своей личной странице в соцсетях заявил, что «исторический центр Нижнего Новгорода продолжают застраивать наперекор здравому смыслу и строительным нормам». О проблеме ему пожаловались жители дома №19 по Верхне-Волжской набережной.

«Мне показали пятачок во дворе, где визуально не уберётся даже сарай, а отдали его под 7-этажный дом с подземной парковкой. Чудеса, да и только. Интересно узнать, кто додумался отдать этот клочок земли под строительство многоэтажки. Понятно, что место очень привлекательное, элитное. Цена квадратного метра здесь зашкаливает, думаю, что именно это и стало ключевым фактором в принятии решения о строительстве», — отметил он, добавив, что «без силовых структур мы тут не разберёмся» и он уже подготовил запросы, как депутат.

Тем временем жители Сормовского района на встрече с Глебом Никитиным также подняли вопрос проблемной территории — Волжской поймы, о судьбе которой они переживают.

Инициативная группа «Комитет защиты Волжской поймы» заявили, что застройка поймы может негативно сказаться на Копосовской дубраве. В ответ врио губернатора заверил, что застраивать территорию не планируется, но тут же добавил, что есть ряд участков в частной собственности и некоторые из них — в потенциальной зоне низконапорного гидроузла.

Принято решение создать рабочую группу с привлечением общественников и подготовить изменения в генплан по всей Волжской пойме.

«Позиция правительства области по этому вопросу такая же, как у вас. Никакая застройка там невозможна без нашего решения, и, соответственно, никакой застройки не будет. Если идет речь об увеличении территории Копосовской дубравы как природного парка, то необходимо определить его границы. Нужно принять комплексное решение по территории Волжской поймы и подготовить изменения в Генплан», — заявил Никитин.

Пропавшие вещдоки: дело о 44 миллионах

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о пропаже 44 млн рублей из помещения для хранения доказательств, расположенного в управлении МВД области. Следствие считает, что деньги тратили на взятки высокопоставленным сотрудникам полицейского следствия. Обвинение предъявлено посреднику и экс-начальнику тыла управления Ихтияру У.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщает, что защита настаивает на том, что «следствию не удалось ни денег найти, ни взяткополучателей установить».

События, лёгшие в основу уголовного дела, произошли в 2014 году. Из полицейского помещения исчезли «доказательства», изъятые двумя годами ранее при обысках в банке «Богородский» и соседнем офисе обнальщика Максима О. Доказательства — банкноты общим объёмом 44 млн рублей. Позднее в отношении обнальщика дело было прекращено, ему вернули часть денег, но через 1,5 года он снова попался на нарушении закона и заявил, что «44 млн руб. наличными он оставил в виде взятки полицейским следователям за прекращение первого дела и разблокировку расчетных счетов ряда подконтрольных ему фирм». Следователи начали расследование уже по этому событию. Осенью 2017 года по нему был арестован отставной начальник тыла нижегородского УМВД Ихтияр У, которому инкриминировали мошенничество, но позднее статью ему сменили на посредничество во взяточничестве. Сам задержанный вину не признал, а его адвокат настаивает на том, что бывший сотрудник УМВД «никакого отношения к комнате хранения вещдоков не имел и похитить из нее ничего не мог».

Примечательно, что ранее юристы банка-банкрота «Богородский» взыскали с МВД России 22,3 млн рублей, так как смогли доказать, что обнальщику вернули часть средств неправомерно.

Птичий грипп отступает

Нижегородская область в числе субъектов Российской Федерации, из которых птичий грипп, «захвативший» девять регионов ПФО, уходит. На прошлой неделе в Павлово, где ранее был обнаружен очаг заболевания, заявили о ликвидации вспышки.

13 августа Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл сообщило уведомило, что за время карантина в эпизоотическом очаге и в границах неблагополучного пункта было изъято и уничтожено 296 голов птицы общим весом 701 кг. Среди них — куры, гуси и утки. В регионе продолжают считать необходимый объём средств на выплату компенсаций за отчужденную птицу, который пообещали завершить в ближайшее время.

Утром 17 августа ведомство сообщило, что в пробах, взятых на ООО «Птицефабрика Павловская», вируса гриппа птиц не обнаружено. На этот день новых вспышек гриппа птиц на территории области не было зарегистрировано.

«В настоящее время все птицефабрики Нижегородской области благополучны по гриппу птиц, работают в режиме «закрытого типа», на них усилены меры безопасности и режима, направленные на предотвращение заноса вируса гриппа птиц, отгрузка мяса птицы и яйца происходит в обычном режиме», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 20 августа карантин был снят в 16 подсобных хозяйствах Татарии, больше всего пострадавшей от вспышки этого года. Карантин здесь действовал в 16 населённых пунктах шести районов, за его время было уничтожено 1,03 тыс. домашних птиц. Эксперты заявили, что среди основных причин заболевания — приобретение птицы у сомнительных лиц из неблагополучных регионов, в том числе из Чувашии.

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