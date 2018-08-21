В ГИБДД назвали главные причины аварий пассажирского автотранспорта

Москва, , 13:23 — REGNUM Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта чаще всего является нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение дистанции между транспортными средствами и очередности проезда. Об этом сообщили в ГИБДД РФ.

В результате анализа более 3 тыс. ДТП, произошедших за семь месяцев 2018 года, эксперты пришли к выводу, что большинство аварий с участием пассажирского автотранспорта происходит по вине водителей. Также в ГИБДД отметили, что к повышению аварийности приводит переутомление водителей и неудовлетворительное техсостояние транспорта.

Напомним, 17 августа сообщалось о том, что в Минтрансе РФ намерены вдвое увеличить количество камер фотовидеофиксации на дорогах России. До 2024 года камер должно стать около 18 тыс. против сегодняшних 9 тыс.

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