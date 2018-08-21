Самую красивую овцу выберут в Дагестане на Курбан-байрам

Махачкала, , 13:17 — REGNUM В день праздника Курбан-байрам 21 августа в Буйнакском районе Дагестана объявлен необычный конкурс красоты. Будет выбрана самая красивая овца. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации, необычное состязание в красоте пройдёт в рамках сельскохозяйственной ярмарки.

Она будет организована возле Герей-авлака, на территории агропромышленного комплекса. Критериями, по которым будет выбрана «королева» праздника, станут в первую очередь креативность и творческий подход к конкурсу владельца животного. Будут учитываться внешний облик овец, густота шерсти и другие параметры.

Напомним, жители республик Северного Кавказа сегодня, 21 августа, отмечают мусульманский праздник Курбан-байрам. Для того чтобы упорядочить обряд традиционного жертвоприношения в столице Дагестана, например, запрещен забой скота в черте города.

Для реализации скота и проведения обряда жертвоприношения организованы две площадки — в районе торгового дома «Киргу» и ипподрома вдоль трассы Махачкала — Каспийск, сообщили в пресс-службе мэрии.

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