Новосибирск вновь присоединится параду российского студенчества

Новосибирск, , 13:16 — REGNUM Парад российского студенчества — самое крупное в России публичное посвящение первокурсников в ряды студентов в 2018 году — поддержит Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), сообщает 21 августа пресс-служба вуза.

Главной целью мероприятия его организаторы считают возможность познакомить и сплотить студентов вузов, а также предоставить возможность первокурсникам присоединиться к дружной студенческой семье. Мероприятие пройдет 8 сентября. Начало в 18:00, парад стартует с площади Пименова.

Добавим, приглашение принять участие в параде появилось также на сайтах Сибирского государственного университета путей сообщения, Сибирского государственного университета водного транспорта и Новосибирского государственного аграрного университета.

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