Жертва обрушения казармы об Оренбуржье: «Чувствовал себя животным из цирка»

Оренбург, , 13:25 — REGNUM Поведение отдыхающих на курорте в Соль-Илецке Оренбургской области и таксистов в Оренбурге стало причиной критической публикации в соцсети. Оставшийся без ног во время обрушения казармы в Омске в 2015 году спортсмен-параолимпиец Рустам Н. возмутился отношением к инвалидам.

На курорте в Соль-Илецке, куда молодой человек приехал отдохнуть из Башкирии, отметил откровенные пристальные взгляды окружающих, когда он спускался к берегу солёного озера.

«Вы знаете, я давно уже научился не замечать взгляды окружающих людей. Но в тот день эти взгляды не заметить было невозможно. Как только мы спустились к берегу, на нас пялились абсолютно все, все отдыхающие у озера. И это было очень неприятно. Я чувствовал себя каким-то животным из цирка, на которого пришли любоваться», — оставил запись Рустам на своей станице в соцсети, подчеркнув, что такое поведение говорит о недостатках воспитания.

В Оренбурге молодой человек столкнулся с грубостью таксистов. Предупредив диспетчера, что он в инвалидной коляске, Рустам вызвал такси, однако таксист по прибытию на место отказался перевозить пассажира-инвалида. Водитель заявил, что Рустам испачкает и поцарапает машину. И таких случаев было, по словам парня, шесть-семь.

«Люди, почему вы так к нам относитесь? … Ну как вот жить в этом мире, с таким отношением, таким как я?», — вопрошает молодой человек.

Одновременно Рустам делает вывод, что проблема не только в недоступности среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и в самом обществе. Инвалиды боятся жестокости окружающих, их взглядов и презрения. В том числе из-за этого и скрываются в своих четырёх стенах, чувствуя себя чужими в этом мире.

Пост с критикой нашёл отклик у пользователей. В комментариях звучат слова поддержки. Некоторые комментаторы сообщают также о раздражающей навязчивости окружающих в отношении инвалидов и проблемных моментах людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, осенью 2017 года общественники проанализировали более 20 социально важных для инвалидов маршрутов в разных городах Оренбургской области, в том числе в Соль-Илецке. Результат оказался неутешительным — все маршруты были признаны проблемными. В октябре 2017 года на встрече с чиновниками колясочники также затронули тему неподобающего поведения таксистов. Не все такси готовы перевозить инвалидов, которые по разным причинам остались без ног. В некоторых случаях диспетчеры требовали отдельно оплачивать перевоз инвалидной коляски как багажа. Тогда чиновники эмоционально отреагировали на эти сообщения, называя поведение таксистов бесчеловечным, и подчеркнули, что о вопиющих фактах нужно информировать органы соцзащиты.

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