В Мособлдуме поддержали идею сократить срок решения о выдаче маткапитала

Красногорск, , 13:23 — REGNUM Мособлдума поддержала инициативу сокращения срока принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче материнского капитала в два раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного парламента 21 августа. Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Ирина Слуцкая уточнила, что сейчас решение должно быть принято в месячный срок с даты приема заявления.

Согласно изменениям в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», срок предлагается сократить до 15 дней.

«В Московской области большинство семей предпочитает направлять средства маткапитала на улучшение жилищных условий. С 2007 года таким правом воспользовались у нас свыше 112 тыс. семей», — подчеркнула Слуцкая.

Она также отметила, что процедура выдачи материнского капитала постоянно совершенствуется — так, с 2018 года для нуждающихся семей появилась возможность получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

«Необходимо создать все условия для скорейшего разрешения вопросов, связанных как с комфортным проживанием семьи, так и с другими направления расходования средства маткапитала — будь то образование, или социальная адаптация ребенка», — заключила Слуцкая.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России намерено вернуть индексацию материнского капитала с 2020 года, при этом будет учитываться уровень инфляции. Объём субсидии составит примерно 470 тыс. рублей.

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