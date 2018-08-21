Шотландский ветеран: «Русских военных моряков лучше иметь в союзниках»

Лондон, , 12:56 — REGNUM Советские военные моряки времён Великой Отечественной войны были героями, и самоотверженно выполняли свой долг. Об этом в интервью РИА Новости рассказал шотландский ветеран Джек Петерсон, участвовавший в арктических конвоях, доставлявших в воюющий СССР военную технику, амуницию и провизию.

«Поначалу я не знал русского языка, нам приходилось изъясняться жестами. Но постепенно мы нашли общий язык. Русские — это очень хорошие друзья, когда ты с ними подружишься. Но сначала надо подружиться», — цитирует агентство слова Петерсона.

Также ветеран подчеркнул, что таких людей, как русские военные моряки, «лучше иметь в союзниках».

«Я думаю, что с такими противниками Гитлер был обречен», — подчеркнул пожилой шотландский моряк.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2017 года в Архангельске под девизом «Бессмертный экипаж — Победа одна на всех!» впервые пронесли в марше «Бессмертного полка» 100 портретов участников Северных конвоев.

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Добавим, в июле 2017 года специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота подняли со дна Баренцева моря два танка «Шерман». Танки находились на борту затонувшего в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон».

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