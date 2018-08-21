«Жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе продлён

Москва, , 12:54 — REGNUM В Москве и Московской области 22 августа объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потенциальной причиной опасности является сильный ветер.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, 21 августа, столичное управлении МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Синоптики предупредили граждан о грозе, дождях и сильном ветре, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.