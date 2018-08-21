Вторник, 21 Августа 2018 года
13:42:59 МСК

«Жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе продлён

Общество

Потенциальной причиной опасности может стать сильный ветер

Москва, 21 августа 2018, 12:54 — REGNUM  В Москве и Московской области 22 августа объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Читайте также: Москвичам обещают похолодание и ливни

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потенциальной причиной опасности является сильный ветер.

Ранее по теме: Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре и грозах

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, 21 августа, столичное управлении МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Синоптики предупредили граждан о грозе, дождях и сильном ветре, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить