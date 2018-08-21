Стало известно, что появится на месте бывшего завода им. Казакова в Москве

Москва, , 12:39 — REGNUM На территории бывшего приборостроительного завода имени В.А. Казакова на западе Москвы появится японский сад, сообщает 21 августа «Интерфакс» со ссылкой на руководителя градостроительного бюро Master’s Plan Юлию Зубарик.

По ее словам, в создании архитектурно-градостроительного решения для этой территории принимало участие бюро японского архитектора Кэнго Кумы, поэтому в проекте «чувствуется влияние японской культуры».

«Например, во дворе жилого комплекса высадят сад в японском стиле», — подчеркнула Зубарик.

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Она также добавила, что через сад проложат пешеходный маршрут, а промзоны будут озеленены и оснащены велодорожками, тротуарами с элементами ландшафтной архитектуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году власти Москвы в рамках реновации промышленных зон планируют построить 3,4 млн квадратных метров недвижимости.

В частности, в Москве на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) планируется построить 5,21 млн кв. метров недвижимости.

На территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода на набережной Тараса Шевченко планируется построить уникальный жилищный комплекс с «парящими» жилыми домами.

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