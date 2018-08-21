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Васильев призвал чиновников Дагестана перестать искать, кому бы дать взятку

Общество

Врио главы республики назвал другой путь, который позволит чиновникам уйти от более серьезного наказания, чем они могут получить, утаивая нарушения в работе

Васильев призвал чиновников Дагестана перестать искать, кому бы дать взятку
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Следственный изолятор

Махачкала, 21 августа 2018, 12:15 — REGNUM  Дагестанским чиновникам, которые находятся под следствием, надо прекратить искать способ выйти нечестным путем из положения. Самое правильное в сложившейся ситуации — прийти с повинной к правоохранителям и вернуть украденные у народа деньги. С таким заявлением обратился к участникам еженедельной планерки 20 августа врио главы Дагестана Владимир Васильев.

Он предупредил тех, кто «пытается на чужбине пересидеть», и тех, кто ищет, «кому бы дать взятку, чтобы остановить процесс», что в их интересах пойти другим путем.

«Неужели до сих пор непонятно?! Надо прийти, повиниться и вернуть деньги, которые украли у народа, в том числе и у детей», — цитирует Васильева РИА «Дагестан».

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В тот же день на совещании с участием руководителей органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти Дагестана Васильев отметил:

«Многие говорят: что-то вы увлеклись репрессивными методами. А как с этим бороться, когда некоторые чиновники потеряли честь и совесть?»

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Как сообщало ИА REGNUM, на недавней встрече в президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Дагестана Владимир Васильев доложил, что с момента начала антикоррупционной кампании в республике были отстранены от должностей более 200 чиновников. Напомним, одними из первых, кто попался в сети правоохранительных органов в рамках проведения работы по очищению от коррупции стали бывший премьер-министр Абдусамад Гамидов, два его заместителя, Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, экс-министр образования Шахабас Шахов, а также мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.

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Коррупция и борьба с ней
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