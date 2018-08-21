Васильев призвал чиновников Дагестана перестать искать, кому бы дать взятку

Махачкала, , 12:15 — REGNUM Дагестанским чиновникам, которые находятся под следствием, надо прекратить искать способ выйти нечестным путем из положения. Самое правильное в сложившейся ситуации — прийти с повинной к правоохранителям и вернуть украденные у народа деньги. С таким заявлением обратился к участникам еженедельной планерки 20 августа врио главы Дагестана Владимир Васильев.

Он предупредил тех, кто «пытается на чужбине пересидеть», и тех, кто ищет, «кому бы дать взятку, чтобы остановить процесс», что в их интересах пойти другим путем.

«Неужели до сих пор непонятно?! Надо прийти, повиниться и вернуть деньги, которые украли у народа, в том числе и у детей», — цитирует Васильева РИА «Дагестан».

Читайте также: Владимир Васильев отказался от взяток и пообещал войну крохоборам

В тот же день на совещании с участием руководителей органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти Дагестана Васильев отметил:

«Многие говорят: что-то вы увлеклись репрессивными методами. А как с этим бороться, когда некоторые чиновники потеряли честь и совесть?»

Читайте также: Васильев доложил Путину о наказании 200 чиновников Дагестана

Как сообщало ИА REGNUM, на недавней встрече в президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Дагестана Владимир Васильев доложил, что с момента начала антикоррупционной кампании в республике были отстранены от должностей более 200 чиновников. Напомним, одними из первых, кто попался в сети правоохранительных органов в рамках проведения работы по очищению от коррупции стали бывший премьер-министр Абдусамад Гамидов, два его заместителя, Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, экс-министр образования Шахабас Шахов, а также мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.