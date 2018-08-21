Наполеоны в регионах: почему на Алтае стало больше сумасшедших

Барнаул, , 12:12 — REGNUM Выявление значительного числа психических расстройств в Алтайском крае (1207 новых случаев на 100 тыс. населения), о чем со ссылкой на Минздрав РФ сообщили «Известия», корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал доктор Игорь Червяков.

«С 70-х годов на Алтай не то что со всей страны — со всей Европы лечиться приезжали. Потому, что в местном здравоохранении на уровне мировых достижений было два доминирующих направления. Во-первых, это болезни крови. Направление курировал ученый с мировым именем Зиновий Баркаган, и хирургические болезни, их курировал Израиль Неймарк, а затем его ученик Яков Шойхет. Так что медицинская школа у нас сильная.

А вот про лечение психических расстройств как о продвинутых алтайских технологиях слышу впервые. Сомневаюсь что-то», — отметил доктор.

Напомним, ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг предположил, что статистика по психическим заболеваниям в Алтайском крае портится именно потому, что «многие россияне приезжают лечиться в этот регион».

Но, как отмечал ранее известный алтайский психиатр Борис Пивень, в Алтайском крае есть и специ­фические факторы, которые способствуют развитию психических расстройств. К таковым относится значительная доля сельского населения (почти половина жителей Алтая проживает в сельской местности, прим. ИА REGNUM ), у которого масса социальных и психологических проблем — безработица, оптимизация социальных объектов. Поэтому именно в селе наблюдается более высокий уровень алкоголизации и суицидального поведения, чем у городских жителей, полагает эксперт.

Напомним, по итогам 2017 года в рейтинге регионов по благосостоянию семей Алтайский край занял одно из последних мест (79-е из 85), а средняя зарплата в регионе традиционно остаётся одной из самых низких в Сибири — 23,8 тыс. рублей.

И еще: если туристы Алтай любят называть «местом силы», то маги, чародеи и психотерапевты, возможно, назвали бы регион местом неплохого заработка. Иначе как объяснить тот факт, что известный психотерапевт Анатолий Кашпировский, по данным «Тайга.инфо», намерен выступать в Барнауле больше трех недель — вплоть губернаторских выборов — до 9 сентября 2018 года. Чтобы вылечить болезни нижнего отдела позвоночника, на одном из своих сеансов он попросил собравшихся «написать» копчиком слово «Барнаул».

Как уже сообщало ИА REGNUM, из доклада Минздрава РФ следует, что по итогам 2017 года в России зарегистрировано шестипроцентное уменьшение заболеваемости психическими расстройствами: 416,9 случая на 100 тыс. населения. Тогда, как в Алтайском крае этот показатель составляет 1207 новых случаев на 100 тыс. населения.

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