Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре и грозах

Москва, , 11:44 — REGNUM Сегодня, 21 августа, в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. По данным Гидрометцентра, также прогнозируется кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза.

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Днём погода в регионе будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Максимальная температура составит 22−24° в Москве, 20−25° в Подмосковье. Погода будет облачная с прояснениями.

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В столичном ГУ МЧС предупредили о возможных ЧС на территории Москвы не выше локального и местного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, уже с 22 августа дождливая погода покинет регион. К выходным значительно потеплеет — до 30 градусов.