Красноярск, , 11:42 — REGNUM 22 августа в Красноярске пройдет круглый стол #ЧТОНЕТАК. В работе круглого стола примут участие члены общественных палат России и Красноярского края, лидеры НКО и инициативных групп, гражданские активисты, представители органов власти, эксперты и журналисты.

Участники круглого стола обсудят наиболее яркие общественные практики и инициативы в области развития городской среды, градостроительства, экологии, благотворительности, волонтерства, проблемы НКО. Ведущим и модератором дискуссии, которая начнется в 14:00 в здании культурно-социального комплекса «Дворец труда и согласия» (проспект Металлургов, 22), станет секретарь ОПРФ Валерий Фадеев. К участию в работе круглого стола приглашен врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Организаторы — Общественная палата РФ, Гражданская ассамблея и Общественная палата Красноярского края, при содействии Института общественного проектирования, Центра ПРИСП и журнала «Русский репортер». В мероприятии примут участие заместитель секретаря ОПРФ Александр Точенов, члены ОПРФ Вадим Жарко и Валерий Васильев.

Кроме того, с утра в центре Красноярска на Театральной площади, по традиции проекта, будет установлена масштабная инсталляция #ЧТОНЕТАК, у которой все желающие смогут написать на больших листах бумаги свои предложения по решению актуальных проблем. Уличный опрос у инсталляции начнется в 9:00.

Круглый стол в Красноярском крае пройдет в рамках федерального проекта #ЧТОНЕТАК, реализуемого Общественной палатой РФ с 2017 года. Аналогичные круглые столы уже прошли в Рязанской, Новгородской, Ярославской, Ульяновской, Астраханской, Кировской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, Новосибирской областях, Республике Карелия и Алтайском крае. По словам Валерия Фадеева, проект Общественной палаты России заключается в анализе ситуации в регионе и выработке вариантов решения существующих проблем.

Благодаря проекту #ЧТОНЕТАК и подобным площадкам во многих регионах открываются дискуссионные клубы при региональных общественных палатах.