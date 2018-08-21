Вторник, 21 Августа 2018 года
12:16:54 МСК

Летние веранды в московских кафе закроют из-за грозы

Общество

Синоптики предупредили об ухудшении погоды

Летние веранды в московских кафе закроют из-за грозы
Гроза в городе

Москва, 21 августа 2018, 11:37 — REGNUM  Руководителям предприятий общественного питания рекомендовано отказаться от использования летних веранд в Москве 21 августа. Возможны гроза и сильный ветер, предупредили в столичном Департаменте торговли и услуг.

«Просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд», — говорится в обращении ведомства.

В мэрии рестораторов попросили закрепить навесные конструкции и закрыть все зонты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили о возможной грозе в некоторых районах Москвы, дожде и сильном ветре. Днём 21 августа в столице будет +22…+24 градуса тепла, однако ночью похолодает до +9…+11 °C.

Читайте также: МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье 21 августа

Читайте ранее в этом сюжете: Дождь с грозой придут в Москву 21 августа — Гидрометцентр РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить