Дёшево не значит некачественно: Роскачество провёло исследование молока

Москва, , 11:28 — REGNUM Молоко, производимое и продаваемое в Северо-Западном федеральном округе, имеет только один недостаток — превышающее предельно допустимые нормы количество антибиотика (левомицетина). К такому выводу пришли эксперты Роскачества по итогам проведённого масштабного исследования молочной продукции. При этом, как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 21 августа, такое нарушение было выявлено только в напитке одной торговой марки — производителя из Вологодской области.

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Всего в округе было протестировано самое популярное в России молоко — пастеризованное с жирностью 3,2% и выше — 12 торговых марок. Следы антибиотиков были обнаружены в напитке семи брендов. При этом молоко четырёх торговых марок из СЗФО будет претендовать на российский Знак качества. Оно получило высшую оценку — 5 баллов. При этом растительных жиров, сухого молока, а также нарушений по микробиологическим показателям в молоке из северо-западной части России эксперты не нашли.

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При этом молоко, которое производят в Ленинградской области, стоимостью 203 рубля за литр, не смогло получить высший балл в отличие от самого дешёвого молока из СЗФО по 57,3 рубля за литр, которое удостоилось высшей оценки.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованиям Роскачества, проведённым в июле, 75% молока, произведённого в Центральном федеральном округе (Российской Федерации, соответствует стандартам качества. В остальных почти 25% молока были обнаружены растительные жиры, антибиотики и другие нарушения.

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