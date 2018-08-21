Глава парламента Чечни: шайтаны погнали на теракт юнцов, как скот на бойню

Грозный, , 11:26 — REGNUM Организаторов серии покушений на сотрудников полиции Чечни установят в ближайшее время. Но уже сейчас понятно, что ничего общего с исламом действия юных террористов не имели. Об этом 20 августа заявил председатель парламента республики Магомед Даудов.

По его словам, совершить подобное деяние «в великий день Арафа, когда миллионы праведных мусульман держали пост», могли только «вероотступники, только противники Ислама и враги уммы нашего любимого Пророка Мухаммада». Даудов уверен, что молодым людям, которые пошли на такое злодеяние, задурманили мозги заказчики, которые не имеют «признаков стыда и совести». Об этом, по его мнению, свидетельствует тот факт, что «эти шайтаны», ещё раз показав всем, «какая у них трусливая чёрная сущность», вовлекли в свои преступления «подростков с неокрепшей психикой».

Они могли бы стать достойными гражданами своей родины, жить в краю, «где царят мир и порядок, где возвышаются сотни мечетей и расцветает Ислам», считает Даудов.

«Но они выбрали другой путь — путь презренных и жалких исполнителей воли своих хозяев — заказчиков этой акции, которые погнали на гибель этих зомбированных юнцов, как скот на бойню, с единственной целью — создать видимость наличия каких-либо сил, способных дестабилизировать ситуацию в республике», — написал спикер парламента на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Он также отметил, что повлиять на ситуацию в Чеченской Республике своими вылазками бандиты не смогли. Она по-прежнему спокойная и стабильная, а сотрудники правоохранительных органов в обычном режиме несут службу.

Даудов высказал уверенность, что в ближайшее время заказчиков и организаторов преступления установят и они понесут заслуженное наказание.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Чечне была совершена серия нападений на полицейских. Участниками терактов стали подростки в возрасте от 11 до 16 лет. Они ранили нескольких сотрудников полиции, а сами были ликвидированы.