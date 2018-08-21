СК возбудил уголовное дело за мем с губернатором-«Гитлером»

Москва, , 13:33 — REGNUM Следственный комитет по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту распространения в интернете карикатуры, на которой губернатору региона Сергею Морозову пририсовали «гитлеровские усы». В Госдуме инициирование уголовного дела за разрисованный портрет считают неуместным в современной России.

Изображение, на котором Сергей Морозов изображен в образе Гитлера, появилось в комментариях к посту депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного. Сообщение парламентария было посвящено требованиям главы региона привлечь к ответственности организаторов несанкционированного городского митинга против повышения пенсионной реформы. По данным «Интерфакса», изображение, которое вызвало недовольство губернатора, ранее публично демонстрировали на одном из митингов представители КПРФ.

Морозов подал жалобу в прокуратуру, заявив, что такое сравнение недопустимо, оскорбительно и унижает честь и достоинство. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». В пресс-службе ведомства уточняют, что подозреваемых пока нет и расследование продолжается.

При этом, по мнению члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина («Единая Россия»), возбуждение уголовного дела неуместно.

«Вряд ли в мире можно найти человека, который хоть раз в жизни не нарисовал усы или рога на чьем-то портрете. Давайте просто каждый себя вспомнит. И что, мы теперь все под подозрением? По уголовке пойдем? А если серьезно, то нет в законах такого понятия — «усы Гитлера», — цитирует Горелкина РИА Новости.

По мнению политика, губернатор имеет право подать в суд, если он оскорблен. Он добавил, что инициировать уголовное преследование за разрисованный портрет — это опыт, который уже проходила и Россия, и Германия «не в лучшие свои годы».

В последнее время в России участились преследования за публикации в социальных сетях. Так, накануне Московский окружной военный суд приговорил жителя Орла к пяти годам колонии общего режима за комментарии во «ВКонтакте». Они содержали «признаки оправдания исламистской террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ», а также «религиоведческие признаки оправдания терроризма».

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