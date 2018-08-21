В Петербурге пройдет массовый суд над торговцами БАД под видом лекарств

Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM Сразу 29 граждан предстанут перед судом в Санкт-Петербурге по делу о крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, эти люди продавали биологически активные добавки (БАД) по крайне завышенным ценам пожилым и престарелым гражданам, запугивая свои жертвы.

Как сообщили 21 августа в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, установлено 17 преступных эпизодов, в ходе которых у потерпевших похищено более семи миллионов рублей. Преступления совершались в 2014—2015 годах. Уголовное дело расследовалось три года, его объем — более 250 томов.

Следствием установлено, что фигуранты дела представлялись врачами и запугивали пожилых людей неизбежностью смерти и тяжких болезней, если они не купят у лжеврачей БАДы по ценам, в сотни раз превышающим розничные.

«Совершение преступлений было поставлено «на поток», деятельность обвиняемых была строго организована, мошенники собирались ежедневно в снятых для этой цели офисах, «работали» в режиме 6-дневной рабочей недели по 9 часов в день», — подчеркнули в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Обвиняемым инкриминируются части 1,2 статьи 210 (организация преступного сообщества и участие в нем) и часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургские депутаты предлагают ужесточить требования к рекламе биологически активных добавок (БАД).

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургские депутаты начали борьбу с рекламой БАДов