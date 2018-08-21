На 185 станциях московского метро обновят таблички с названиями

Москва, , 11:17 — REGNUM До конца текущего месяца власти Москвы заменят таблички с названиями на 185 станциях метро, сообщает 21 августа пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что современные указатели, выполненные в стиле бренда «Московский транспорт», разместят на входах в вестибюли. На табличках изменился шрифт, он стал более четким, также увеличился и размер указателей.

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, они разработаны таким образом, чтобы помочь пассажирам с легкостью ориентироваться на станциях, а также определять верный маршрут и без труда находить нужные выходы.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2023 года в Москве планируют построить 58 станций метро, из них 21 будет находиться за пределами МКАД. До конца 2018 года подземка пополнится 24 станциями, из них восемь уже построены.

Читайте также: В московском метро появился новый тематический поезд