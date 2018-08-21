В Томской области дан старт конкурсу «Связь поколений в здравоохранении»

Томск, , 11:15 — REGNUM Центр медицинской и фармацевтической информации при поддержке департамента здравоохранения Томской области, региональной Ассоциации заслуженных врачей и Медицинской палаты дал старт конкурсу «Связь поколений в здравоохранении», сообщает 21 августа пресс-служба Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

Целью проведения мероприятия, говорится в конкурсной документации, является «популяризация и повышение уровня значимости профессий сферы здравоохранения — врача, фармацевта, медицинских сестер», а также «поддержание творческой активности работников здравоохранения Томской области».

В 2018 году конкурс пройдет шести номинациях: «Наставничество», «Династия», «Судьба, отданная людям», «Мое призвание — медицина», «Врачи в спорте» и «Я люблю СибГМУ».

Подать заявку на региональный этап фотоконкурса можно до 31 октября. В конкурсе участвуют работники больниц и медцентров, аптек, образовательных учреждений, ведущих подготовку медиков. Отмечается, что собранные фотоработы станут основой для проведения специальной передвижной фотовыставки по учреждениям здравоохранения Томска. Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.

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